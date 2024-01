Euronics, partono i Supersaldi: il nuovo volantino attivo fino al 24 Gennaio 2024

Anche Euronics in giornata odierna lancia il nuovo volantino. Si tratta dei Superasaldi, che fino al 24 Gennaio 2024 permetteranno di godere, nei punti vendita Siem, di una serie di sconti molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Il televisore LG OLED55B36 da 55 pollici è disponibile a 1199 Euro, mentre la variante da 77 pollici passa a 2599 Euro. In offerta troviamo anche l’LG 43UR74006, a 349,99 Euro, mentre l’LG OLED 55 S90C da 55 pollici viene proposto a 1399 Euro.

Per quanto concerne gli smartphone, lo smartphone Redmi 13C nella variante 6/128GB è disponibile a 159,99 Euro, mentre se si opta per il modello 8/256Gb il prezzo è di 179,99 Euro.

Passando al comparto informatica, invece, il notebook da gaming ASUS G814JZ è disponibile a 2499 Euro, mentre il MacBook Air da 13 pollici con M1 viene riproposto ad 899,99 Euro.

Euronics permette di portare a casa a 399,99 Euro l’aspirapolvere Dyson Cyclone v10 Absolute, che è in grado di erogare una potenza di aspirazione di 151W ed offre un’autonomia di 60 minuti. Nel bundle sono presenti anche 4 accessori e 2 spazzole che si adattano ad ogni tipo di superficie.

Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo.

Comprare online ti spaventa? Ti aiuta HYPE

L'offerta che hai appena letto ti attira molto ma acquistare online ti spaventa? Credi che per acquistare online in modo sicuro ti serva una carta di credito? É il momento di aprire un conto HYPE Next. Oltre a bonifici e pagamenti immediati a costo zero, ottieni subito un bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica da spendere come vuoi e senza stress, grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Se vuoi registrarti o passare ad HYPE Next, il costo è di soli 2,90 euro al mese, clicca qui!