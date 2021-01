Euronics, partono gli Ultra Saldi con sconti fino al 40%: le offerte del nuovo volantino

Dopo aver parlato dei Supera Saldi di Euronics, disponibili in alcuni gruppi della catena di distribuzione, parliamo oggi di un altro volantino della stessa linea di negozi. Si chiamano "Ultra Saldi" e propongono sconti fino al 40%.

Il volantino in questione è proposto dal Gruppo Tufano in Lazio, Campania e Calabria e sarà attivo fino al prossimo 3 Febbraio 2021. La lista di prodotti disponibili in sconto è davvero molto ampia.

Tra i TV, segnaliamo il Samsung QLED QE55Q60TAUXZT da 55 pollici a 729 Euro, con un risparmio del 14% rispetto agli 849 Euro di listino, mentre il QE55Q90TATXZT da 55 pollici passa a 1399 Euro: in questo caso la riduzione di prezzo è del 6%, pari a 100 Euro, dai 1499 Euro proposti dal produttore. In sconto nella medesima categoria troviamo anche l'LG 55 BX a 1999 euro, il 16% in meno dai 2399 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, l'Oppo Reno4 Z è disponibile a 299 Euro, mentre le promozioni su iPhone 12 e Galaxy S21 riguardano principalmente le opzioni di pagamento rateale. La catena, infatti, permette di dividere l'importo in 20 rate con tan e taeg 0% e prima rata dopo Pasqua 2021.

Come sempre in queste circostanze, consigliamo di consultare lo Store Locator.