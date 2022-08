Euronics: PC desktop da gaming MSI con scheda video RTX 3060 in offerta

Parallelamente al volantino Summer Dream di Euronics, che ricordiamo essere attivo fino al 31 agosto prossimo, troviamo anche una offerta imperdibile su un PC MSI da gaming con RTX 3060. Vediamo nel dettaglio di quale modello si tratta e il prezzo a cui viene venduto.

Il PC desktop in questione è l’MSI MAG Codex 5 11TC-460EU, dotato del case personalizzato del produttore taiwanese, scheda video NVIDIA RTX 3060 VENTUS 2X da 12 GB di memoria vRAM, processore Intel Core i5-11400F da 2,6 GHz di frequenza base e 4,4 GHz in modalità Turbo, 16 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 64 GB, SSD da 512 GB, scheda madre con TPM 2.0 per installare Windows 11 (al primo avvio troviamo installato Windows 10 Home) e supporto anche al Bluetooth 5.2.

Normalmente questo PC da gaming costerebbe 1.499 euro ma Euronics lo rilancia a 1.299 euro, ovvero al 13% in meno. Il pagamento può anche essere effettuato in 3 rate da 433 euro senza interessi, mentre la consegna a domicilio richiede il pagamento di una quota a partire da 14,90 euro. Inoltre, la protezione SERENA per l’acquisto può essere aggiunta pagando almeno 89 euro. Controllando invece la disponibilità in negozio, al momento della scrittura della notizia il PC MSI MAG Codex 5 11TC-460EU risulta mancare anche nelle principali città italiane. Pertanto, è necessario procedere con l’acquisto online.

Tra le altre grandi promozioni per gli appassionati di videogiochi segnaliamo l’avvio della Amazon Gaming Week valida fino al 9 settembre 2022.