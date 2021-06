Da Euronics 'Più Prendi, Meno Spendi': fino a 500 Euro di sconto immediato alla cassa

Nuovo volantino lanciato da Euronics. La catena di distribuzione ripropone da oggi, 28 Giugno 2021, fino al 14 Luglio, la promozione "+ Prendi, - Spendi" che, come avvenuto anche in passato, permette di ottenere uno sconto immediato alla cassa a seconda di quanto si spende.

Le fasce di sconto sono cinque:

40 Euro di sconto immediato alla cassa con una spesa di almeno 399 Euro;

immediato alla cassa con una spesa di almeno 399 Euro; 80 Euro di sconto immediato alla cassa con una spesa di almeno 699 Euro;

immediato alla cassa con una spesa di almeno 699 Euro; 160 Euro di sconto immediato alla cassa con una spesa di almeno 999 Euro;

immediato alla cassa con una spesa di almeno 999 Euro; 320 Euro di sconto immediato alla cassa con una spesa di almeno 1499 Euro;

immediato alla cassa con una spesa di almeno 1499 Euro; 500 Euro di sconto immediato alla cassa con una spesa di almeno 2000 Euro.

La promozione è valida su tutti i prodotti presenti nella pagina dedicata, ed è proposta esclusivamente dai punti vendita della catena CDS. Nelle condizioni viene anche specificato che sono gli inclusi gli elettrodomestici da incasso, oltre che grandi elettrodomestici e TV e prodotti già scontati. Sono invece esclusi i prodotti Miele ed i climatizzatori.

Come sempre in questi casi, consigliamo di consultare lo store locator direttamente sul sito web di Euronics per capire se il punto vendita più vicino ha aderito all'offerta o meno. Il volantino sarà attivo fino al 14 Luglio.