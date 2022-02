Da Euronics 'Più Prendi, Meno Spendi': fino a 500 Euro di sconto alla cassa

In giornata odierna, 17 Febbraio 2022, Euronics lancia il nuovo volantino battezzato "Più Prendi, Meno Spendi", che propone fino a 500 Euro di sconto immediato alla cassa. La promozione sarà attiva fino al prossimo 2 marzo 2022 e propone anche il pagamento a rate da Giugno 2022.

Come avvenuto in altre circostanze, gli sconti immediati alla cassa scattano in base all'importo speso:

50 Euro di sconto immediato alla cassa con una spesa di almeno 450 Euro;

100 Euro di sconto immediato alla cassa con una spesa di almeno 650 Euro;

200 Euro di sconto immediato alla cassa con una spesa di almeno 1050 Euro;

500 Euro di sconto immediato alla cassa con una spesa di almeno 2100 Euro.

Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo, ed include un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d'elettronica di consumo ed informatica.

Ad esempio sul TV LG NanoCell 55NANO758 da 55 pollici lo sconto è del 22,2% ed il prezzo passa a 699,99 Euro rispetto agli 899 Euro di listino, che diventano 599 Euro con lo sconto alla cassa. Protagonisti però sono anche smartphone come il Samsung Galaxy S21 FE 5G che viene proposto a 599 Euro.

La lista è molto ampia ed include anche PC e laptop, oltre che monitor e desktop.