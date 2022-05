Da Euronics 'Più Prendi, Meno Spendi': sconto immediato fino a 500 Euro alla cassa

Non c'è solo il volantino "Voglia d'Estate" di Euronics in giornata odierna. La catena di distribuzione infatti lancia anche una nuova promozione che permette di ottenere uno sconto immediato alla cassa fino a 500 Euro.

Come avvenuto anche in altre circostanze, gli sconti si distinguono a seconda della spesa:

Con una spesa di almeno 450 Euro : sconto immediato di 50 Euro alla cassa;

: sconto immediato di 50 Euro alla cassa; Con una spesa di almeno 650 Euro : sconto immediato di 100 Euro alla cassa;

: sconto immediato di 100 Euro alla cassa; Con una spesa di almeno 1050 Euro : sconto immediato di 200 Euro alla cassa;

: sconto immediato di 200 Euro alla cassa; Con una spesa di almeno 2100 Euro: sconto immediato di 500 Euro alla cassa;

Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo. Non mancano ovviamente gli sconti classici: ad esempio il TVLG OLED A1 da 48 pollici viene proposto ad 899 Euro, il 25% in meno rispetto ai 1199 Euro, che diventano 799 Euro con lo sconto immediato alla cassa. Il Samsung QN90A da 55 pollici invece cala a 1199 Euro dai 1399 Euro scontati, ed il prezzo assume un altro sapore se si tiene in considerazione che di listino costa 1999 Euro.

Tra gli smartphone, segnaliamo il Samsung Galaxy S21 FE 5G a 619 Euro, ma la lista è davvero molto ampia. Il volantino completo sarà attivo vino all'8 Giugno 2022.