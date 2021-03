Da Euronics prende il via lo 'Speciale Apple' fino al 28 Marzo, con tanti sconti

Nel giorno in cui Mediaworld lancia gli Apple Days, anche Euronics propone un'ampia gamma di sconti sui prodotti della società di Cupertino nell'ambito dello "Speciale Apple", che permette anche di effettuare il pagamento a tasso zero in 20 mesi.

L'iPhone 12 Mini da 64 gigabyte è disponibile a 799 Euro, 40 Euro in meno rispetto agli 839 Euro di listino, mentre la variante da 128 gigabyte viene proposta ad 849 Euro, anche in questo caso con un risparmio di 40 Euro rispetto al prezzo di listino imposto dalla società di Cupertino.

Su iPhone 12 "liscio" da 64 gigabyte anche è viene proposto uno sconto, ad 899 Euro, lo stesso prezzo posto anche sul modello da 128 gigabyte, su cui lo conto è di 90 Euro.

iPhone 12 Pro da 128 gigabyte invece è scontato a 1169 Euro, che diventano 1289 Euro per quello da 256 gigabyte e 1499 Euro per il modello da 512gigabyte.

In sconto anche iPhone 12 Pro Max, a 1269 Euro se si opta per il modello da 128 gigabyte, mentre su quello da 512 gigabyte il taglio di prezzo è di 40 Euro e passa a 1599 Euro.

Apple watch series 3 GPS Only con cassa da 42mm può essere portato a casa a 249 Euro, mentre il MacBook Air con processore M1 ed SSD da 256 gigabyte è disponibile a 1099 euro.

Il volantino completo può essere consultato attraverso questo indirizzo.