Euronics si prepara al Black Friday 2021: pubblicate le anticipazioni

Dopo avervi spiegato quando si terrà il Black Friday da Euronics, torniamo ad approfondire la questione. Infatti, la nota catena ha pubblicato le anticipazioni relative alla ben nota giornata dei "grandi sconti".

Scendendo maggiormente nel dettaglio, è stata aggiornata la pagina del portale ufficiale di Euronics dedicata al Black Friday. Infatti, ora in quest'ultima si legge: "Le offerte del Black Friday interessano praticamente ogni categoria di oggetti. Telefonia, videogiochi, addirittura Lego! Tuttavia, sono soprattutto elettrodomestici e sfizi tecnologici come smartphone e Smart TV che spronano le masse di consumatori a mettersi in attesa".

Inoltre, la catena fa sapere che "per gli oggetti specificamente digitali esiste, a coronamento del Black Weekend, il cosiddetto Black Monday, dedicato appositamente alla tecnologia e all'elettronica digitale". Insomma, sembra proprio che Euronics si stia preparando come si deve al primo venerdì successivo alla festa del Ringraziamento e non solo.

In ogni caso, quest'anno la giornata da segnare sul calendario è il 26 novembre 2021. Per il resto, la nota catena consiglia agli utenti di "prepararsi" sin da subito. "Sul sito di Euronics trovi sconti per il Black Friday su televisori, elettrodomestici e giocattoli che, naturalmente, ti consigliamo di visionare fin da subito", si legge sul sito Web ufficiale di Euronics.

Per il resto, sempre rimanendo in tema venerdì nero, ricordiamo che anche MediaWorld e Unieuro hanno pubblicato le anticipazioni legate al Black Friday. Tra l'altro, se siete già entrati in "clima sconti", potreste voler dare un'occhiata alla nostra pagina dedicata al Black Friday.