Euronics Promo LG: fino a 1000 Euro in meno su smart TV 4K LED, OLED e NanoCell

Euronics a luglio sta proponendo non solo lo Speciale Telefonia con sconti su iPhone 12 e altri smartphone, ma anche la “Promo LG” con offerte su tante smart TV. Tra tutte quelle coinvolte nell’iniziativa, in questa occasione vedremo le 5 con gli sconti migliori, dotate di display 4K LED, OLED e NanoCell e vendute fino a 1000 Euro in meno.

Partiamo come da prassi dal modello più economico LG 70UP77006LB, novità del 2021 proposta a 799 Euro anziché 1.159 Euro. Si tratta di un televisore con pannello LED Ultra HD 4K da 70 pollici di diagonale, dotato del sistema operativo proprietario WebOS per offrire le funzionalità smart, supporto ai sintonizzatori DVB-T2 e DVB-S2 per il digitale terrestre e il satellitare e anche supporto all’HDR. Per questo modello, lo sconto viene applicato fino al 1° agosto 2021 ed è possibile ottenere anche un contributo di 100 Euro.

Segue dunque un’altra novità per il 2021 che risulta in sconto fino al 28 luglio 2021 salvo esaurimento scorte, ovvero il modello LG NanoCell 75NANO756PA con display Ultra HD 4K da 75 pollici dotato di tecnologia NanoCell, supporto a HDR lato video, standard DVB-T2 e DVB-S2 e decoder audio Dolby. In questo caso si parla di 1.199 Euro anziché 1.699 Euro.

Altro televisore scontato fino al 1° agosto è invece il modello LG OLED77CX6LA.API, venduto a 2.999 Euro al posto dei 3.999 Euro di listino. Questo smart TV del colosso sudcoreano ha un display OLED Ultra HD 4K da 77 pollici con supporto all’HDR, tecnologia Dolby Atmos a migliorare l’esperienza audio e sistema operativo WebOS; non mancano, ovviamente, gli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Gli ultimi due televisori più costosi, scontati anch’essi fino al 1° agosto 2021, sono il modello 2021 LG OLED77C16LA con schermo Ultra HD 4K OLED da 77 pollici a 3.499 Euro anziché 4.499 Euro, e il TV LG OLED77GX6LA.API sempre con pannello OLED Ultra HD 4K da 77 pollici ma in formato Gallery Design, venduto a 5.172 Euro contro i 5.999 Euro di listino.

Sempre da Euronics hanno ancora corso le offerte del volantino Summerfest, attivo fino all’8 agosto 2021.