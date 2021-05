Euronics, promozione esclusiva su Dyson V11 Outsize: c'è anche un omaggio

Non ci sono solamente offerte relative a televisori in questi giorni da Euronics. Infatti, la nota catena ha lanciato una promozione esclusiva relativa all'aspirapolvere Dyson V11 Outsize.

Più precisamente, il succitato prodotto viene proposto a un prezzo di 649 euro sul portale ufficiale di Euronics. A questo costo, è possibile portarsi a casa sia il prodotto in sé che una seconda batteria in omaggio. Scendendo ulteriormente nel dettaglio, sul sito Web ufficiale della nota catena si legge: "Acquista V11 Outsize e incluso nell'ordine (troverai, ndr) una seconda batteria (promozione valida dal 20 aprile al 2 giugno 2021 - salvo esaurimento scorte)".

Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per acquistare il prodotto, che ricordiamo è disponibile in esclusiva Euronics. Non è infatti un caso il fatto che non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale di Unieuro né su quello di MediaWorld. Il prodotto risulta invece disponibile su Amazon Italia tramite rivenditori, ma in questo caso il prezzo è pari a 874,47 euro.

In ogni caso, se siete interessati al prodotto, vi consigliamo anche di dare un'occhiata all'articolo relativo a cosa non aspirare mai con un dispositivo Dyson. Inoltre, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alle recenti promozioni lanciate da Unieuro in campo di aspirapolvere.