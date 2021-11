Euronics propone 3 smart TV 4K DVB-T2 Sony in offerta, fino 800 Euro in meno

In attesa dello sconto di domani su PC HP da 15 pollici nel contesto dell’Everyday Black Friday firmato Euronics, la stessa catena propone anche promozioni esterne al Black Friday anticipato. Tra esse troviamo, in particolare, 3 smart TV 4K DVB-T2 Sony fino a 800 Euro in meno. Di quali modelli si parla?

Procedendo in ordine di prezzo, troviamo il televisore Sony KD65X81JAEP scontato da 1.299 Euro a 999 Euro con schermo LED Ultra HD 4K da 65 pollici, tecnologia Direct LED Motionflow XR, supporto alle tecnologie HDR, HLG e Dolby Vision e Dolby Atmos lato audio. Il sistema operativo con cui viene proposto è Google TV, ovverosia Android 10 per smart TV del robottino verde.

Alternativa più costosa è il modello Sony KD75X85JAEP che passa da 1.999 Euro a 1.599 Euro. Anch’esso presenta un display LED Ultra HD 4K ma da 75 pollici, con refresh rate di 100Hz. Il sistema operativo è sempre Google TV e non manca anche in questo caso il supporto lato audio a Dolby Atmos e lato video a HDR, HLG e Dolby Vision, tecnologie pensate per la riproduzione migliorata dei colori e per la massima immersione.

L’ultimo televisore del trio è Sony Bravia XR65A83JAEP, modello proposto a 1.999 Euro anziché 2.799 Euro per un taglio del 29%. In questo caso si parla di un pannello OLED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate di 100Hz, sistema operativo Google TV, Dolby Atmos lato audio, HDR/HLG e Dolby Vision. Ovviamente, come per i dispositivi visti in precedenza, non manca il supporto a DVB-T2 per digitale terrestre e DVB-S2 per satellitare.

Nel frattempo sta per finire il secondo volantino Black Friday da Mediaworld, di cui abbiamo segnalato oggi due sconti da non perdere.