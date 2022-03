Euronics propone 4 smartphone OPPO in offerta: ci sono anche modelli top di gamma

Dopo avervi proposto uno smart TV LG OLED al 55% in meno da Euronics, restiamo presso la stessa catena di negozi per rilanciare alcune offerte interessanti su smartphone OPPO per ogni fascia di prezzo: si parte da poco più di 200 Euro e si arriva fino ai top di gamma della serie Find X3.

Il telefono meno costoso è l’OPPO A74 venduto a 249 Euro anziché 299,90 Euro. Questo modello si propone con schermo AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 60Hz, mentre sotto la scocca troviamo 128 GB di memoria interna, 6 GB di RAM, batteria da 5.000 mAh e il chipset Qualcomm Snapdragon 662. Lato per fotocamera, dunque, figurano un sensore selfie da 16 MP e tre lenti sul retro rispettivamente da 48 MP, 2 MP monocromatica e 2 MP macro.

OPPO Find X3 Lite segue con il prezzo fissato a 329,90 Euro al posto di 499,90 Euro, ed è dotato di display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 765G 5G, 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione non espandibile, mentre la batteria è da 4.300 mAh. Il comparto fotocamera è composto da una lente selfie da 32 megapixel e quattro sensori posteriori (64 MP + 8 MP + 2 MP macro + 2 MP monocromatico).

A 599,90 Euro anziché 799 Euro da Euronics è possibile acquistare OPPO Find X3 Neo con pannello AMOLED FHD+ da 6,55 pollici dal refresh rate di 90Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 865, 12 GB di memoria RAM, 256 GB di archiviazione, batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 65W e, lato fotocamera, quattro sensori posteriori posteriore (50 MP + 16 MP + 13 MP teleobiettivo + 2 MP macro) e una anteriore da 32 megapixel.

Conclude la nostra lista scendendo da 1.149 Euro a 979 Euro OPPO Find X3 Pro, smartphone con schermo AMOLED QHD+ da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, 256 GB di memoria, 12 GB di RAM e chipset Qualcomm Snapdragon 888. La batteria da 4.500 mAh gestisce il tutto, mentre lato fotocamera troviamo quattro lenti sul retro (50 MP + 50 MP ultra-grandangolare + 13 MP teleobiettivo + 3 MP microscopio) e una frontalmente da 32 MP.

Tra gli sconti del momento abbiamo anche segnalato le offerte da non perdere del volantino di primavera da Unieuro.