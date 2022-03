Euronics propone 4 smartphone Samsung in offerta sotto i 250 Euro

Vi serve uno smartphone nuovo e non volete spendere troppi soldi? Non preoccupatevi, ci sono tante offerte perfette per voi: oltre all’offerta a tempo da Unieuro su Xiaomi 11T, modello di fascia media, da Euronics potrete trovare 4 smartphone Samsung in sconto sotto i 250 Euro.

Si parte dal modello più economico Samsung Galaxy A03s brandizzato WindTre proposto a 129 Euro anziché 189 Euro. Si tratta di uno smartphone con schermo TFT HD+ da 6,5 pollici di diagonale con processore MediaTek Helio P35, 32 GB di memoria interna espandibile tramite microSD accompagnati da 3 GB di RAM, batteria da 5.000 mAh e, lato fotocamera, da un sensore anteriore da 5 MP e tri-camera posteriore (13 MP grandangolare + 2 MP profondità + 2 MP macro).

In alternativa, a 139 Euro al posto di 159,90 Euro troverete il Samsung Galaxy A12 dotato di chipset proprietario Exynos 850, 32 GB di archiviazione espandibile, 3 GB di RAM e batteria da 5.000 mAh sotto la scocca. Lato fotocamera troverete quattro sensori sul retro (48 MP grandangolare + 5 MP ultra-grandangolare + 2 MP profondità + 2 MP macro) e un sensore anteriore da 8 megapixel. Infine, il pannello in dotazione è un TFT LCD HD+ da 6,5 pollici.

A 229 Euro anziché 279,90 Euro è disponibile Samsung Galaxy A32, ove troviamo un display Super AMOLED FHD+ da 6,4 pollici di diagonale con refresh rate a 90Hz, accompagnato lato memoria da 128 GB di archiviazione e 4 GB di memoria RAM. Il chipset sotto la scocca è il MediaTek Helio G80, con batteria da 5.000 mAh a dare energia al tutto. Il comparto fotocamera si compone infine di un sensore frontale da 20 MP e quad-camera posteriore (64 MP + 8 MP + 5 MP macro + 5 MP profondità).

Dulcis in fundo, Samsung Galaxy A52 scende da 479,90 Euro a 249 Euro e si presenta con uno schermo Super AMOELD FHD+ da 6,5 pollici con refresh rate di 90Hz, 128 GB di memoria interna, 6 GB di memoria RAM, batteria da 4.500 mAh e SoC Qualcomm Snapdragon 720G. Qui lato fotocamera troviamo invece un sensore per selfie da 32 MP e quattro posteriori rispettivamente da 64 MP, 12 MP, 5 MP e 5 MP.

Sempre da Euronics potrete trovare anche tanti TV in offerta con lo Speciale Audio-Video.