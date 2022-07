Euronics propone 5 smart TV 4K Sony 2022 in offerta, c'è un ottimo OLED

Euronics in queste giornate di luglio 2022 sta già proponendo alcune ottime promozioni sul suo sito: oltre allo sconto doppio su Samsung Galaxy Z Flip 3 e S21 FE, la catena di distribuzione include nel portfolio online 5 smart TV Sony del 2022 in offerta. Tra i modelli coinvolti c’è un OLED a poco più di 800 Euro in meno.

Procediamo con ordine, a partire dal più economico Sony Bravia KD43X72KPAEP con display LED Ultra HD 4K da 43 pollici con refresh rate nativo di 50Hz e con supporto agli standard HLG e HDR10, il sistema operativo è Android TV e lato audio troviamo la decodifica Dolby Digital. Non manca, ovviamente, il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione. Il prezzo, dunque, ammonta a 656 Euro al posto di 799 Euro.

Scende invece da 1.099 Euro a 959 Euro il TV Sony Bravia KD55X81KAEP con display LED da 55” con la medesima risoluzione, pari esattamente a 3840 x 2160 pixel, frequenza di aggiornamento pari a 50Hz ma supporto video a HLG, HDR10 e anche Dolby Vision. Sul fronte audio, invece, troviamo la decodifica Dolby Atmos. Anche in questo caso il sistema operativo è Android, ma nel formato Google TV.

A 1.079 Euro al posto dei 1.199 Euro di listino troverete dunque il Sony Bravia KD50X85KAEP, un modello Ultra HD 4K da 50 pollici di diagonale ma con refresh rate di 120Hz e funzionalità pensate per il gaming come ALLM e VRR. Non mancano anche in questo modello HLG, HDR10, Dolby Vision e decodifica Dolby Atmos, mentre l’OS installato resta Google TV. In poche parole, questo modello specifico è particolarmente pensato per il gaming.

Coloro che vogliono puntare alla fascia alta possono accedervi già con il Sony Bravia XR55X90KA dotato di pannello Full Array LED Ultra HD 4K da 55”, refresh rate nativo di 100Hz, supporto a HLG, DR10, Dolby Vision e Dolby Atmos, ma anche certificazione IMAX Enhanced e tecnologia proprietaria Bravia Cam Ambient Optimization Pro per consentire al TV di sfruttare la webcam integrata al fine di ottimizzare immagine e suono a seconda della posizione dello spettatore. Il prezzo, in questo caso, è pari a 1.465 Euro anziché 1.599 Euro.

Chiudiamo il quintetto con il Sony Bravia XR77A80KAEP con display OLED Ultra HD 4K da 77”, frequenza nativa di 100Hz, HDR10 / HLG / Dolby Vision, audio Dolby Atmos, OS Google TV, DVB-T2 per il digitale terrestre e le sopra citate tecnologie esclusive dei TV del colosso giapponese. Normalmente questo TV costa 4.499 Euro, mentre ora costa 3.687 Euro da Euronics.

