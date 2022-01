Euronics propone 5 smart TV DVB-T2 in offerta sotto i 250 Euro

Da Euronics in queste giornate di gennaio 2022 gli sconti su televisori di ultima generazione sembrano non finire mai. Assieme ai 5 smart TV LG di fascia medio-alta in offerta, la catena di distribuzione di origine olandese propone infatti diversi smart TV DVB-T2 sotto la soglia dei 250 Euro: ecco nel dettaglio i modelli interessati.

Il più economico dei quattro che vedremo quest’oggi è lo Xiaomi Mi TV P1, televisore HD Ready (1366 x 768 pixel) con pannello LED da 32 pollici proposto a 230 Euro al posto di 299 Euro. Non si tratta di un televisore particolarmente performante, però gode della codifica Dolby Audio e ha il sistema operativo Android TV.

Passiamo dunque al televisore Smart Tech SMT40N30FV1U1B1 proposto da Euronics a 243 Euro anziché 299 Euro, dotato di un pannello LED Full HD (1920 x 1080) da 40 pollici. Anche in questo caso troviamo il sistema audio Dolby, per l’esattezza Dolby Digital Plus, il supporto allo standard DVB-T2 e una piattaforma smart basata su Linux con app preinstallate come Netflix, YouTube, Facebook e Prime Video.

Segue TCL 32S615, altro televisore con schermo LED da 32 pollici HD Ready proposto invece a 245 Euro, contro i 299 Euro di listino. Il sistema audio è potenziato dalla codifica Dolby Digital Plus, lato video notiamo il supporto alla tecnologia HDR e il sistema operativo è Android TV.

Conclude l’elenco Panasonic TX-24JS350E con display LED HD Ready da 24 pollici, supporto all’HDR, sistema operativo proprietario con app preinstallate come Netflix, Prime Video, YouTube, Chili e Deezer, e supporto ad Assistente Google e Alexa. Il prezzo? 246 Euro al posto di 272 Euro.

Nel contesto del volantino “Anno nuovo, nuovi sconti” attivo da Euronics fino a domani, 19 gennaio 2022, potrete invece trovare robot aspirapolvere e smartphone Samsung in offerta.