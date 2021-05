Euronics propone 5 smart TV DVB-T2 in sconto sotto i 300 Euro

Euronics in questo periodo sta proponendo gli “Super Sconti” con offerte fino al 30% fino al 2 giugno 2021. Tra tutte queste promozioni figurano anche diversi televisori con funzionalità smart e supporto al digitale terrestre DVB-T2 a prezzi inferiori a 300 Euro. Vediamo quali sono i modelli più interessanti.

Il modello più conveniente tra quelli da noi consigliati in giornata odierna è il TV TeleSystem TS24LS09, dotato di schermo da 24 pollici LED HD Ready (risoluzione 1366x768 pixel), supporto al digitale terrestre DVB-T2 HEVC e connessione a WiFi ed Ethernet. Non è noto il sistema operativo in dotazione, ma si tratta comunque di un televisore con funzionalità smart. Attualmente questo modello costa 159 Euro al posto di 229 Euro, per un taglio del 30.57% rispetto al listino.

Segue lo smart TV Nordmende ND39S3400T con pannello LED HD da 39 pollici, ergo risoluzione pari a 1366x768 pixel, Internet TV e sintonizzatore DVB-T2 e DVB-S2 per il satellitare. In questo caso si tratta di uno sconto di circa 100 Euro che porta questo televisore alla cifra di 252 Euro. Altro modello interessante è il TV Toshiba 32WA3B63DA dal costo pari a 279 Euro anziché 349 Euro, in questo caso dotato di pannello LED HD Ready da 32 pollici, standard DVB-T2 e sistema operativo Android TV.

Non mancano pure marchi più noti come Samsung, nello specifico il modello UE32T4300AKXZT scontato a 299 Euro a partire dai 359 Euro base. Qui troviamo un display LED HD Ready da 32 pollici con tecnologia Micro Dimming Pro, immancabile il supporto a DVB-T2 e, lato funzionalità smart, troviamo il mirroring Mobile to TV e supporto alle app SmartThings. Dulcis in fundo troviamo lo smart TV Panasonic TX-32JS350E dotato anch’esso di schermo LED HD Ready da 32 pollici, tecnologia Adaptive Backlight Dimming, HDR, sintonizzatori DVB-T2 e DVB-S2 e app come Prime Video e Netflix preinstallate, il tutto a 299 Euro anziché 399 Euro.

Intanto MediaWorld sta per portare a termine il Sottocosto, dove figurano allo stesso modo offerte imperdibili su TV, PC e smartphone.