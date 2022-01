Euronics propone 5 smart TV Samsung e Sony a prezzi folli: 1.800 Euro in meno su TV 8K!

Sebbene siano le ultime ore del volantino “Anno Nuovo, Nuovi Sconti” da Euronics, le offerte su prodotti di elettronica non sembrano prossime a concludersi. Anzi, la catena di distribuzione propone anche 5 smart TV Samsung e Sony di fascia alta in promozione, tra cui un TV 8K QLED a 1.800 Euro in meno!

Il più economico tra i televisori di fascia medio-alta a prezzi intriganti è il Samsung UE65AU7170 dotato di schermo Crystal UHD 4K da 65 pollici, con refresh rate di 50Hz e compatibilità con le tecnologie HLG, HDR e HDR10+. Lato audio troviamo il decoder Dolby Digital Plus, mentre il sistema operativo è TizenOS. Il prezzo è pari a 635 Euro, contro i 949 Euro di listino.

Facciamo già un primo salto importante, senza però cambiare marchio, con Samsung QE65Q80A, televisore con display QLED Ultra HD 4K da 65 pollici proposto a 1.199 Euro anziché 1.899 Euro. In questo caso il refresh rate è pari a 100Hz, mentre non mancano le tecnologie HLG e HDR10+. Il decoder audio è sempre Dolby Digital Plus e, anche in questo caso come negli altri citati, c’è il supporto al DVB-T2 per il digitale terrestre.

Restiamo nel medesimo brand con Samsung QE65QN800A, il vero protagonista di questo quintetto proposto a 2.699 Euro anziché 3.999 Euro ma con rimborso di 500 Euro richiedibile direttamente tramite cashback Samsung, portando così il taglio di prezzo a 1.800 Euro. Si tratta di un TV con pannello Neo QLED Ultra HD 8K da 65 pollici con refresh rate di 100Hz, HLG, HDR10+, decoder audio Dolby Prologic e sistema operativo proprietario Tizen.

Passiamo quindi a Sony Bravia XR65A83JAEP, televisore OLED da 2.199 Euro anziché 2.799 Euro, dotato di pannello Ultra HD 4K da 65 pollici a 100Hz, sistema operativo Google TV, tecnologie video HLG / HDR / Dolby Vision, standard audio Dolby Atmos e 16 GB di memoria interna.

Conclude questa lista il modello Sony Bravia XR77A80JAEP, anch’esso con schermo OLED Ultra HD 4K ma da 77 pollici, con frequenza di aggiornamento a 100Hz, HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos e Google TV (ovvero Android 10). Il prezzo? 3.149 Euro anziché 3.999 Euro.

Su Amazon, invece, potrete trovare un TV Sony Bravia OLED da 55 pollici a 250 Euro in meno.