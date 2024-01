Euronics propone 700 Euro di sconto su TV Sony OLED da 55 pollici

Poco dopo aver segnalato le nuove offerte solo online di Unieuro, ci spostiamo da Euronics che in occasione del nuovo volantino propone uno sconto di 700 Euro su un televisore Sony da 55 pollici con pannello OLED.

Si tratta del Sony XR55A80LAEP da 55 pollici, che viene proposto a 1599 Euro, con un risparmio appunto di 700 Euro rispetto ai 2299 Euro di listino. Euronics dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 533 Euro a tasso zero ed interessi zero, mentre per quanto riguarda la consegna è necessario pagare un sovrapprezzo di 49 Euro. Disponibile anche il ritiro in negozio presso il punto vendita più vicino, ma in questo caso le stime cambiano a seconda dello store scelto.

Il televisore in questione è dotato di un pannello OLED con tecnologia Cognitive Processor XR che ottimizza la qualità delle immagini per renderle più reali e vicine a quanto pensato dai registi. La tecnologia XR OLED Contrast Pro invece si occupa del potenziamento dei colori e del contrasto.