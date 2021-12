Euronics propone aspirapolvere Dyson a un ottimo prezzo, fino al 31 dicembre

Oltre agli sconti su aspirapolveri Dyson disponibili sullo store ufficiale eBay del marchio, non è sempre così semplice trovare grandi offerte attive tra le varie catene di distribuzione italiane. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2021 potrete accedere a una intrigante promozione su Dyson V7 Motorhead da Euronics.

La iniziativa in cui rientra questo sconto sembra essere quella delle “Promozioni Winterparty” ora attive dal 20 al 26 dicembre ma, recandosi sulla pagina del prodotto, viene segnalato che la offerta sarà valida “dal 10 al 31 dicembre 2021, salvo esaurimento scorte”. In altre parole, i consumatori più attenti avranno certamente già notato tale promo presso i negozi Euronics.

In ogni caso, il prezzo a cui viene proposto l’aspirapolvere a batteria Dyson V7 Motorhead è di 249 Euro anziché 299 Euro. Il calo è dovuto anche dal fatto che si tratta di un modello non più prodotto e superato dal successore V8 Motorhead. Questo dettaglio non rende però la versione V7 meno performante o sconsigliata, anzi: la potenza massima di 100 W, la capienza di 0,4 litri, oltre alla dotazione di un interessante kit che comprende aspirabriciole, battitappeto, spazzola combinata e altri oggetti, rendono Dyson V7 Motorhead un ottimo aspirapolvere elettrico per ogni utilizzo ed esigenza. Un prezzo migliore lo potrete trovare soltanto su eBay dove Dyson V7 Motorhead Origin, altra variante del medesimo aspirapolvere, viene proposto a 229 Euro.

Da Unieuro è invece attivo lo “Speciale di Natale Dyson”, in cui però risultano presenti soltanto robot aspirapolvere.