Euronics propone aspirapolvere Dyson V10 Absolute in offerta, 20% in meno

Da Euronics non c’è solamente il volantino “Una Galassia di Offerte” con sconti fino al 17 agosto su molti dispositivi d’elettronica e informatica, ma troviamo anche una offerta su un aspirapolvere senza fili Dyson che fa scendere il prezzo del 20%. Attenzione, però, ai termini di validità della promozione.

Il modello interessato è il Dyson V10 Absolute, caratterizzato dal motore Dyson Cyclone V10 capace di pulire ogni angolo della casa a fondo per un’ora senza intoppi. Anche i peli degli animali e i tappeti potranno essere aspirati comodamente sfruttando il set di accessori che viene consegnato assieme all’aspirapolvere. Il contenitore ha una capienza pari a 0,76 L, mentre l’aspirapolvere in sé pesa appena 2,67 chilogrammi. La potenza di aspirazione minima è di 22W, ma può arrivare a 150W.

Per quanto concerne il prezzo, Euronics lo fa scendere da 499 Euro a 399 Euro e il pagamento può essere completato in 3 rate senza interessi tramite Klarna. La consegna, invece, è gratuita. Tuttavia, per godere di questa promozione è necessario completare l’acquisto online entro il 31 agosto 2022 e salvo esaurimento scorte. Insomma, se siete interessati vi consigliamo di valutare attentamente questa offerta nei prossimi giorni.

Tra gli altri sconti del momento, ricordiamo, potete trovare anche i Mega Sconti da Mediaworld fino al 17 agosto prossimo.