Euronics propone un'interessante promozione su un'aspirapolvere Dyson

Dopo aver riportato la notizia del lancio dei Lenovo Days di Mediaworld, ci spostiamo sul sito web di Euronics che da oggi propone una promozione molto interessante su un'aspirapolvere Dyson.

Nello specifico, l'aspirapolvere Dyson V8 Motorhead + kit di pulizia portatile può essere acquistato a 329 Euro, con possibilità di godere anche del ritiro dell'usato a costo zero. Tramite la scheda prodotto è inoltre possibile aggiungere la protezione acquisto SERENA al prezzo di 39 Euro, semplicemente cliccando sul pulsante "+".

Euronics consente anche di effettuare il ritiro in negozio, attraverso il pulsante "Verifica disponibilità in negozio": basta selezionare il punto vendita più vicino ed il gioco è fatto.

L'aspirapolvere in questione ha una potenza massima di 115W con serbatoio da 0,54 litri. La stazione di ricarica a muro consente di ricaricalo sempre per averlo pronto al momento della necessità. Se avete dubbi o altro, inoltre, è disponibile anche il pulsante per parlare con un esperto Dyson in videochiamata: in questo modo si potranno fugare tutti i propri dubbi e scegliere il modello più in linea con le proprie esigenze. Questa opzione è accessibile tramite il tasto "avvia subito" che viene visualizzato da desktop in basso a destra nella scheda tecnica del prodotto.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione.