Euronics propone monitor Samsung in offerta, non solo da gaming

Il volantino Extra Sconti di Euronics è davvero ricco di offerte intriganti per tutte le esigenze: da TV a smartphone, passando per computer portatili e ventilatori, la catena stellata propone molti prodotti a prezzi ottimi. Tra questi, di seguito vi segnaleremo 4 monitor Samsung in sconto, di cui due modelli da gaming e due per ufficio.

Avviamo la breve rassegna proprio con i due modelli entry-level, a partire dal Samsung T350 con display piatto LED Full HD da 27 pollici di diagonale con angolo di visuale pari a 178°, tempo di risposta di 5 ms e frequenza di aggiornamento massima pari a 75 Hz. Troviamo anche la modalità Eye Saver per proteggere gli occhi dalla luce blu e AMD FreeSync per migliorare la qualità durante eventuale gaming. Il prezzo? 159 Euro al posto di 199 Euro.

In alternativa, troviamo il monitor Samsung M50B con schermo sempre Full HD piatto ma da 32”. Si tratta, per l’esattezza, di uno smart monitor con app pre-installate come Netflix, YouTube e Samsung TV Plus per la visualizzazione rapida di contenuti in streaming, da film a serie TV. Non manca però il Gaming Hub per giocare in streaming con servizi come GeForce NOW e Stadia. Con la frequenza di aggiornamento massima di 60Hz e il supporto a HDR10, si tratta di un monitor perfetto per utilizzo in più contesti. In questo caso, si scende da 319 Euro a 235 Euro.

Il primo modello specifico per il gaming è il Samsung Odyssey G3 con schermo LED da 27” di diagonale, venduto a 199 Euro al posto di 279,99 Euro. Il refresh rate massimo è di 144Hz, il tempo di risposta pari a 1 millisecondo, e troviamo la sincronizzazione adattiva di AMD FreeSync Premium.

Chiudiamo la breve lista con il top di gamma Samsung Odyssey G9 con schermo curvo QLED Quantum Dot da 49 pollici con risoluzione pari a 5120 x 1440 pixel, aspect ratio 32:9, tempo di risposta pari a 1ms (GtG), curvatura 1000R e frequenza di aggiornamento massima di 240Hz. Non manca il supporto a HDR, modalità PbP e FreeSync Premium Pro. Trattandosi di un top di gamma, il prezzo è normalmente pari a 1.779 Euro ma, in questi giorni, cala a 1.249 Euro.

Nello stesso volantino, infine, ricordiamo che è possibile trovare un TV LG OLED 2021 a meno di 1.000 Euro.