Euronics propone smart TV Xiaomi a metà prezzo: ora costa solo 150 euro!

Nella stessa giornata in cui abbiamo notato la Xiaomi Redmi Smart Band Pro al 40% in meno da Unieuro, ci spostiamo da Euronics per evidenziarvi uno smart TV Xiaomi da 32” a metà prezzo. Se già era un modello di fascia medio-bassa dal costo ridotto, ora risulta ancora più accessibile per chi deve ancora adeguarsi allo switch-off.

La catena di distribuzione sta proponendo lo Xiaomi Mi TV P1 da 32” a 149 euro al posto di 299 euro, esattamente al 50% in meno. Si tratta di un televisore caratterizzato da un pannello LED con risoluzione HD Ready (1366 x 768 pixel) e frequenza di aggiornamento pari a 60Hz. Lato video notiamo il supporto all’HDR, mentre sul fronte audio c’è la codifica Dolby Audio e DTS-HD. Il sistema operativo, infine, è Android TV 9 con app preinstallate come Netflix e Prime Video.

L’offerta online richiede il pagamento di almeno 168,90 euro in quanto la consegna a domicilio ha un prezzo a partire da 19,90 euro. Inoltre, è possibile aggiungere la protezione acquisto SERENA pagando una quota minima di 15,90 euro. Se preferite il pagamento in più mensilità, potete procedere con il piano a tre rate da 49,66 euro senza interessi firmato Klarna.

