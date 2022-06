Euronics propone TV DVB-T2 a 100 Euro: low-cost imperdibile per chi non ha esigenze

Nelle giornate scorse abbiamo visto nel dettaglio 3 smartphone a meno di 200 Euro da Euronics, perfetti per chi non ha particolari esigenze e necessita soltanto di un dispositivo mobile basilare. Presso la stessa catena di negozi, però, in queste ore si trova disponibile anche un televisore DVB-T2 in sconto a poco meno di 100 Euro.

Il modello a cui stiamo facendo riferimento è il TV Akai ND22N2200T SAT, un televisore estremamente compatto con display LED la cui diagonale è pari a 22 pollici e la risoluzione è addirittura Full HD, ovvero pari a 1920 x 1080 pixel. Non troviamo tecnologie particolari né sul fronte video, né sul fronte audio: risultano assenti, difatti, HLG, HDR e decoder audio Dolby. Alla stessa maniera, mancano le funzionalità smart. L’elemento importante è la presenza del decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione, necessario al fine di adattarsi in vista dello switch-off futuro.

Il prezzo a cui viene solitamente proposto questo televisore è 139 Euro ma, per un periodo non specificato, resterà fisso a 99,90 Euro da Euronics. L’acquisto online richiede però il pagamento della consegna a domicilio a partire da 19,90 Euro; di conseguenza, il costo cumulativo arriverà o supererà anche i 120 Euro. Ciononostante, resta un modello imperdibile per chi necessita di un TV semplice, piccolo ed economico.

Tra le offerte di giornata abbiamo ripreso anche un laptop da gaming Acer in sconto da Unieuro.