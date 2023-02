Euronics propone TV LG OLED 4K del 2022 a 400 euro in meno

Grazie al volantino “Tech in Love” proposto da Euronics, e ancora valido per i prossimi sei giorni, potete portarvi a casa molti dispositivi d’informatica ed elettronica a cifre strepitose. Dovendo però selezionare i prodotti più di spicco, attenti a questo TV LG OLED 4K a 400 euro in meno con possibilità di cashback per altri 500 euro.

Il modello interessato è l’LG OLED65CS6LA, dotato di un pannello Ultra HD 4K da 65 pollici con supporto alle tecnologie video HLG, HDR10 Pro e Dolby Vision IQ, oltre a NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync, VRR e ALLM per l’attività di gioco. Il refresh rate può dunque arrivare a 120Hz grazie allo switch dinamico quando si aprono i videogiochi che ne beneficiano maggiormente. Lato audio si fa sentire la presenza di Dolby Atmos, il sistema operativo è webOS 22 e, naturalmente, il decoder DVB-T2 è già implementato nel televisore.

La spesa richiesta di prassi è pari a 1.999 euro ma, grazie al taglio del 20% ora attivo, si scende a 1.599 euro. Dopodiché, fino al 31 marzo 2023 è possibile richiedere il rimborso di massimo 500 euro tramite il portale LG Cashback dedicato. Il televisore LG OLED di ultima generazione in questione può essere comprato online con pagamento dilazionabile in tre rate senza interessi, pagando la consegna a domicilio a parte, oppure può essere acquistato nei punti vendita Euronics in Italia a 1.699 euro, procedendo con il ritiro in loco al momento dell’acquisto stesso.

