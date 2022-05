Euronics propone TV OLED Sony Bravia perfetti per PS5 in sconto: risparmi fino 1.000 Euro

Insieme alle offerte su MacBook Air e MacBook Pro, Euronics continua a proporre anche diversi smart TV Sony Bravia OLED in sconto in queste giornate di fine maggio 2022, con tagli fino a 1.000 Euro sul prezzo di listino anche nel caso di televisori adatti al gaming con PlayStation 5.

Partiamo analizzando il modello Sony Bravia KE48A9BAE dotato di pannello OLED Ultra HD 4K da 48 pollici di diagonale, con refresh rate di 100Hz e supporto alle tecnologie video HLG, HDR, Dolby Vision, tecnologia Dolby Atmos lato audio, certificato IMAX Enhanced e sistema operativo Android TV. Immancabile, dunque, è il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre esattamente come nel caso degli altri televisori che analizzeremo. Il prezzo, infine, è pari a 1.099 Euro al posto dei 1.699 Euro di listino.

Scende invece da 1.999 Euro a 1.299 Euro il modello Sony XR55A83JAEP, altro OLED della gamma Bravia con schermo da 55 pollici con frequenza nativa di 100Hz, HDR10, HLG, Dolby Vision, audio Dolby Atmos e sistema operativo Google TV. Per il gaming, inoltre, si presentano le tecnologie ALLM e VRR.

In alternativa, troviamo il TV Sony XR55A90J a 1.999 Euro anziché 2.599 Euro: si tratta di un modello OLED da 55 pollici Ultra HD 4K appartenente alla gamma Bravia MasterSeries, pensata appositamente sia per i film in altissima qualità, sia per il gaming con console. La frequenza nativa è sempre pari a 100Hz e gli standard video supportati i medesimi dei modelli precedenti. Cambia, invece, il design. Ulteriore variante disponibile da Euronics è il Sony XR77A80J anch’esso MasterSeries, venduto però a 2.999 Euro al posto di 3.999 Euro e con pannello da 77” di diagonale.

Presso la stessa catena di distribuzione troverete poi un PC desktop MSI con RTX 3060 in sconto.