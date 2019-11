Euronics raddoppia il Black Friday con il nuovo volantino 'Black To The Future II'

Dopo il Black To The Future II, il gruppo Nova di Euronics lancia oggi il nuovo volantino del Black Friday, battezzato appunto "Black To The Future II", che sarà attivo fino al 27 Novembre nei punti vendita del gruppo.

Come sempre, l'offerta più ricca riguarda i televisori: la LG 70UM7100 da 70 pollici è disponibile al prezzo di 699 Euro, mentre sull'OLED 55B9PLA da 55 pollici è garantito un risparmio di 700 Euro e passa a 1299 Euro dai precedenti 1999 Euro.

Continua la promozione su Google Home Mini, a 19,90 Euro, mentre dal fronte degli accessori segnaliamo le AirPods di seconda generazione con case di ricarica wireless a 179 Euro, rispetto ai 219 Euro di listino imposti da Apple.

Dal fronte degli indossabili, lo Xiaomi Mi Band 4 può essere portato a casa a 29,90 Euro, mentre Apple Watch Series 4 nella Nike Edition con cassa da 44 millimetri è disponibile a 349 Euro. Tra gli smartphone è degna di nota la promozione su Redmi Mi Note 10, a 599 Euro, ma sul Samsung Galaxy A70 è garantito un risparmio di 70 Euro a 349 Euro.

Il MacBook Air da 13 pollici con processore i5 ed SSD da 128GB in offerta passa al prezzo di 999 Euro, mentre l'iMac da 21,5 pollici a 999 Euro.

Come sempre, consigliamo l'utilizzo dello Store Locator per vedere dov'è attivo il volantino.