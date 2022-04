Euronics rilancia 3 smartphone in offerta a meno di 200 Euro, fino 27 aprile 2022

Il volantino ora attivo da Euronics, noto con il nome “Sconti a Sorpresa”, lo abbiamo già trattato più volte nelle nostre pagine: dopo avere visto il PC Lenovo Legion con RTX 3070 in sconto, torniamo presso la catena di distribuzione per parlarvi di 3 smartphone in offerta sotto i 200 Euro, tra cui due modelli Xiaomi.

Partiamo però dal modello meno costoso: si tratta del Realme C21 brandizzato Vodafone venduto a 119 Euro anziché 149 Euro, dotato di uno schermo IPS CLD da 6,5 pollici con risoluzione pari a 720 x 1600 pixel. Sotto la scocca troviamo il chipset MediaTek Helio G35 da 2,3 GHz assieme a 64 GB di archiviazione interna e 4 GB di RAM, il tutto gestito da una batteria da 5.000 mAh. Infine, lato fotocamera troviamo tre lenti posteriori (13 MP + 2 MP + 2 MP) e una anteriore da 5 MP.

Xiaomi Redmi Note 10 brandizzato Vodafone è invece disponibile a 189 Euro al posto dei 279 Euro di listino e si presenta con un display IPS LCD FullHD+ da 6,5 pollici, SoC MediaTek Dimensity 700 con modem 5G integrato, 128 GB di memoria interna, 8 GB di RAM e batteria da 5.000 mAh. Il comparto fotocamera è dunque formato da una lente da 8 MP per i selfie e tre sensori posteriori rispettivamente da 48 MP, 2 MP e 2 MP.

In alternativa potrete acquistare Xiaomi Redmi Note 10S brandizzato Vodafone a 199 Euro anziché 279 Euro. In questo caso ci troviamo dinanzi a uno smartphone con display AMOLED FullHD+ da 6,43 pollici, SoC MediaTek Helio G95, 128 GB di archiviazione espandibile con microSD, 6 GB di RAM e batteria dalla capienza pari a 5.000 mAh. Conclude il tutto la sezione fotocamera caratterizzata da quattro sensori sul retro (64 MP Principale + 8 MP Ultra grandangolare + 2 MP Macro + 2 MP Profondità) e uno anteriore da 13 MP.

