Euronics rilancia 3 TV a meno di 200 Euro: le migliori offerte con DVB-T2

Mentre cambiano le frequenze in alcune regioni per il digitale terrestre DVB-T2, le maggiori catene di distribuzione italiane continuano a proporre diversi TV compatibili con tale standard in offerta: da Euronics, ad esempio, potrete trovare 3 TV DVB-T2 a meno di 200 Euro.

Avvertiamo subito che la lista in realtà è più lunga di quella che analizzeremo in questa occasione; tuttavia, riteniamo che le seguenti proposte siano tra le migliori disponibili presso Euronics alla luce del taglio di prezzo garantito.

Il primo modello da noi scovato nel catalogo è il TCL 32DD420 dotato di uno schermo LED HD Ready (risoluzione pari a 1366 x 768 pixel) dalla diagonale pari a 32 pollici. Non troviamo la compatibilità con tecnologie come HLG e HDR, tantomeno un sistema operativo che offra le funzionalità smart. Insomma, è un modello estremamente semplice che punta principalmente sulla compatibilità con lo standard DVB-T2 del digitale terrestre. Il prezzo? 169 Euro al posto di 239 Euro.

Scende invece da 199 Euro a 169 Euro il televisore TCL 32D4300, altro modello della società asiatica dotato di un pannello LED HD Ready da 32 pollici e, anche in questo caso, senza funzionalità smart o supporto a HDR e HLG. Troviamo però il supporto alla tecnologia audio Dolby Digital Plus e, inoltre, è un modello più recente del precedente in quanto rilasciato nel 2021.

Ultima alternativa più costosa è il TV Majestic 240 S2 venduto da Euronics a 199 Euro anziché 239 Euro. In questo caso ci troviamo dinanzi a un dispositivo con schermo LED Full HD da 39,5 pollici e con refresh rate di 60Hz. Mancano anche qui tecnologie avanzate lato video, audio e per funzionalità smart. In altre parole, rispetto ai modelli precedenti si distingue per una risoluzione superiore dell’immagine, ergo una qualità visiva migliore.

Sempre da Euronics ricordiamo che ci sono anche 5 smart TV LG e Samsung di fascia alta in offerta.