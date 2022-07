Euronics rilancia 3 TV DVB-T2 a meno di 200 Euro, un modello scende a circa 99 Euro!

Oltre ai 5 smart TV Sony 2022 in offerta, principalmente appartenenti alla fascia alta, Euronics sta includendo tra le promozioni del momento anche 3 TV entry-level con decoder DVB-T2 a meno di 200 Euro, tra i quali figura anche un modello estremamente low-cost a poco meno di 100 Euro.

Il televisore in questione è l’Akai ND22N2200T SAT, modello particolarmente compatto con un display LED Full HD (1920 x 1080 pixel) dalla diagonale pari 22 pollici. Lato video mancano tecnologie particolari come HLG o HDR, e non troviamo nemmeno funzionalità smart e applicazioni come Netflix. Tuttavia, ciò che conta è il decoder DVB-T2 per accedere al digitale terrestre dopo lo switch off di inizio 2023. Il prezzo? 99,90 Euro al posto di 139 Euro.

Altrimenti, potete accedere al TV TCL 32D4300 pagando 149 Euro al posto di 199 Euro. In questo caso il display è un LED HD Ready (1366 x 768 pixel) dalla diagonale pari a 32”, con decoder DVB-T2 sempre presente ma senza funzionalità smart. Lato audio troviamo comunque la decodifica Dolby Digital Plus.

Chiudiamo questo trio con il TV Philips 32PHS5505/12, sempre dotato di un pannello LED da 32 pollici HD Ready e senza HDR, HLG, funzionalità smart o decodifica audio Dolby. Il prezzo scende però da 279 Euro a 179 Euro grazie a un taglio del 35%. Inoltre, questo è l’unico televisore per il quale è riportata la data di conclusione dell’offerta a oggi, 6 luglio 2022.

