Euronics rilancia 5 smart TV DVB-T2 sotto i 300 Euro: i modelli interessati

Mentre proseguono i Tech Days da Euronics fino al 30 settembre 2021, la catena di distribuzione propone al contempo anche alcuni smart TV DVB-T2 sotto i 300 Euro, perfetti per chi non vuole spendere molto ma adeguarsi al nuovo standard del digitale terrestre. Ecco quali sono i modelli interessati.

Come da nostra tradizione partiamo dal modello più economico, dunque il televisore Nordmende ND39S3400T proposto a 269 Euro anziché 299 Euro. Si tratta di un TV con funzionalità smart base, pannello LED Full HD (1366x768 pixel) da 39 pollici ma senza supporto a tecnologie più avanzate come l’HDR lato video.

Segue in ordine di prezzo il modello Philips 24PFS6855/12, venduto a 279 Euro al posto di 329 Euro. In questo caso si parla di un TV con display LED Full HD (1920x1080 pixel) da 24 pollici sempre con supporto a DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare, con sistema operativo Saphi e applicazioni preinstallate come YouTube, Netflix, Prime Video e altre piattaforme di streaming ancora.

Alternativa interessante a 289 Euro anziché 329 Euro è il televisore Sharp 32BI3E con schermo LED da 32 pollici dalla risoluzione 1366x768, dotato di sistema operativo Android TV, decoder audio Dolby Digital Plus e speaker firmati Harman-Kardon.

Saliamo ancora di prezzo con il televisore Sony KDL32W6605BAEP, modello proposto da Euronics a 299 Euro al posto di 349 Euro, con schermo LED HD Ready (1366x768 pixel) da 32 pollici con tecnologia Motionflow XR lato video e sistema audio Dolby Digital Plus. Sempre a 299 Euro, infine, troviamo anche lo smart TV LG 32LM6370PLA con display LED Full HD da 32 pollici, senza particolari tecnologie audio-video ma pur sempre con supporto al DVB-T2.

