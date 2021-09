Euronics rilancia 5 smartphone sotto i 250 Euro: marchi come Samsung, OPPO e Xiaomi

In concomitanza allo Speciale Audio-Video fino al 30 settembre, Euronics in queste giornate di settembre ha deciso di rilanciare alcune promozioni su smartphone di fascia medio-bassa, rendendoli disponibili anche a prezzi inferiori a 250 Euro. Tra i modelli interessati, ne citiamo alcuni di marchi come Samsung, OPPO e Xiaomi.

Lo smartphone Samsung Galaxy A12 viene proposto a 184 Euro anziché 199 Euro ed è dotato di un display TFT HD+ (1600x720) da 6,5 pollici, mentre sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Helio P35 da 2,3 GHz di clock massimo accompagnato da 128 GB di archiviazione, 4 GB di RAM e una batteria da 5.000 mAh. Lato fotocamera, invece, figura un sensore principale da 48 MP assieme a un ultra grandangolare da 5 MP, un sensore di profondità da 2 MP e un sensore macro da 2 MP; anteriormente, infine, appare una singola lente da 8 MP.

Xiaomi Redmi 9A è invece scontato a 99,90 Euro al posto di 119,90 Euro. In questo caso parliamo di uno smartphone con display LCD HD+ a 6,53 pollici, assieme a 32 GB di memoria interna, 2 GB di RAM, chipset MediaTek Helio G25 da 2 GHz di clock massimo, fotocamera singola posteriore da 13 MP e anteriore da 5 MP, mentre la batteria è da 5.000 mAh.

Alternativa poco più costosa è Xiaomi Redmi 9C, smartphone venduto a 133 Euro anziché 149,90 Euro. Qui figura allo stesso modo uno schermo LCD HD+ da 6,53 pollici, ma accompagnato da 64 GB di archiviazione, 3 GB di RAM, SoC MediaTek Helio G35 da massimo 2,3 GHz di clock, tripla fotocamera posteriore (13 MP + 2 MP macro + 2 MP profondità) e singola selfie da 5 MP, e infine una batteria da 5.000 mAh.

Ultimo modello del colosso cinese che riprendiamo oggi è Xiaomi Redmi Note 10 5G, scontato da 249,90 Euro a 229 Euro. Qui troviamo uno schermo LCD FHD+ da 6,5 pollici con refresh rate di 90Hz, un cuore pulsante MediaTek Dimensity 700 5G da 2,2 GHz di clock, 128 GB di memoria interna, 4 GB di RAM, batteria da 5.000 mAh e comparto fotocamera caratterizzato da tre lenti posteriori (48 MP grandangolare + 2 MP macro + 2 MP profondità) e una anteriore da 8 MP.

Chiude la lista odierna OPPO A54 5G proposto a 229,90 Euro anziché 269,99 Euro, dotato di schermo LCD Full HD+ da 6,5 pollici con refresh rate di 90Hz, processore Qualcomm Snapdragon 480 con modem 5G integrato, 64 GB di archiviazione, 4 GB di RAM, batteria da 5.000 mAh, fotocamera singola per selfie da 16 MP e quad-camera posteriore (48 MP principale + 8 MP ultra grandangolare + 2 MP macro + 2 MP profondità).

