Euronics rilancia doppia offerta su Samsung Galaxy Z Flip 3 e S21 FE

All’interno del volantino “Promozioni per Tutti” proposto da Euronics ci sono due offerte specifiche che potrebbero interessare coloro che sono a caccia di uno smartphone di fascia medio-alta a un ottimo prezzo: si tratta di uno sconto doppio su Samsung Galaxy S21 FE e Galaxy Z Flip3 5G.

Partiamo proprio dal Samsung Galaxy S21 FE, il meno costoso dei due in quanto venduto a 480 Euro al posto di 769 Euro grazie al buono sconto immediato di 120 Euro all’acquisto. Questo modello ha un display Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici FHD+ con frequenza di aggiornamento pari a massimo 120Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 888 sotto la scocca e 128 GB di archiviazione non espandibile accompagnati da 6 GB di RAM e da una batteria da 4.500 mAh. Lato fotocamera, invece, troviamo tre sensori posteriori (12 MP + 12 MP + 8 MP) e uno da 32 MP per i selfie.

In alternativa, troverete lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip3 5G a 579 Euro anziché 1.099 Euro, complice l’aggiunta di un taglio di prezzo aggiuntivo pari a 50 Euro all’acquisto. In questo caso troviamo il display esterno Super AMOLED da 1,9 pollici assieme al principale Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con refresh rate massimo di 120Hz. Il chipset è sempre il Qualcomm Snapdragon 888 5G top di gamma, seguito da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La batteria è da 3.300 mAh, mentre il comparto fotocamera si compone di un sensore selfie da 10 megapixel e due lenti principali da 12 MP.

Queste offerte doppie resteranno valide fino al 3 luglio prossimo, ovvero fino a questa domenica.

