Euronics rilancia offerta su PC desktop Lenovo da gaming con RTX 3060

Euronics sta per salutare il volantino Sottocosto lanciato l’8 luglio e valido fino alla serata di oggi, 18 luglio 2022, ma le offerte non finiscono mai! Tra i grandi dispositivi esclusi dall’iniziativa troviamo un computer da gaming Lenovo con RTX 3060 in offerta; il taglio di prezzo non è così notevole, ma potrebbe interessare a qualche lettore.

Il PC a cui stiamo facendo riferimento è il Lenovo Ideacentre Gaming 5 dotato della già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 con 12 GB di memoria GDDR6 e della CPU AMD Ryzen 7 5700G con 8 core e 16 thread, capace di arrivare a 4,6 GHz di frequenza Turbo a partire dalla base di 3,8 GHz. Sul fronte memoria troviamo un SSD singolo da 512 GB e 16 GB di RAM DDR4. Al primo avvio, il sistema operativo in dotazione è Windows 10 Home; data però la presenza del TPM 2.0, l’aggiornamento gratuito a Windows 11 sarà immediato.

Di solito questo computer viene venduto dalla catena di distribuzione a 1.499 Euro ma, fino al 20 luglio prossimo, lo potrete acquistare a 1.299 Euro. L’offerta risulta valida sia online, sia nei negozi fisici; tuttavia, la disponibilità in questi ultimi non viene assicurata in ogni regione. Per questa ragione, si consiglia l’acquisto rapido tramite il sito Web pagando la quota aggiuntiva per la consegna a domicilio, la quale varia a seconda delle modalità di spedizione. Oltre a tale cifra sarà possibile aggiungere la protezione acquisto SERENA, dal costo pari ad almeno 89 Euro.

