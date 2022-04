Euronics rilancia offerte su smartwatch OPPO e Samsung, fino 22% in meno

Dopo avervi proposto le migliori offerte del momento su laptop Lenovo da Euronics, torniamo presso la catena di distribuzione di origine olandese per proporvi le promozioni più interessanti su smartwatch OPPO e Samsung, tra cui gli ultimi Galaxy Watch 4 anche al 22% in meno rispetto al prezzo di listino.

Partiamo dall’OPPO Watch scontato da 299 Euro a 263 Euro, dotato di un pannello AMOLED touchscreen da 1,91 pollici con risoluzione pari a 402x476 pixel, sistema operativo WearOS e cuore pulsante Snapdragon Wear 3100, per 8 GB di spazio di archiviazione. Troviamo qui i classici sensori per misurare la frequenza cardiaca, GPS e NFC, mentre manca il sensore per la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue.

Passiamo poi al Samsung Galaxy Watch 4 da 44 millimetri venduto a 235 Euro al posto di 299 Euro, con schermo Super AMOLED da 1,4 pollici con risoluzione pari a 450 x 450 pixel, processore Exynos W920 dual-core da 1,18 GHz di frequenza, 16 GB di archiviazione, sistema operativo Wear OS con personalizzazione One UI Watch 3.0 e sensori per ossigenazione nel sangue, frequenza cardiaca, stress, NFC e resistenza fino a 5 ATM sott’acqua. Notiamo, poi, la realizzazione con cassa in alluminio e ghiera touch.

In alternativa, a 289 Euro al posto di 269 Euro sarà possibile acquistare il Samsung Galaxy Watch 4 Classic da 42mm con uno schermo Super AMOLED da 1,2 pollici e specifiche altrimenti identiche, dai sensori al processore, passando per il sistema operativo di casa Google. La grande differenza, in questo caso, consiste nella costruzione della cassa in acciaio inossidabile. Nel caso in cui preferiate la versione più grande, Samsung Galaxy Watch 4 Classic da 46mm è disponibile da Euronics a 311 Euro anziché 399 Euro.

