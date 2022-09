Euronics rilancia ottime offerte su schede video NVIDIA RTX 30 personalizzate Zotac

L’abbassamento dei prezzi delle GPU NVIDIA al minimo storico a cui abbiamo assistito lo scorso agosto si fa sentire anche presso le maggiori catene di distribuzione italiane: da Euronics, ad esempio, potete trovare tre GPU NVIDIA RTX 30 personalizzate Zotac a prezzi interessanti.

Le offerte si fanno sentire a partire dal modello Zotac RTX 3060 TI TWIN EDGE OC da 8 GB, con clock base fissato a 1695 Mhz. Normalmente il prezzo di questa scheda video specifica è pari a 899 euro ma, per un periodo di tempo non precisato, costerà 713 euro, ovvero il 20% in meno. La consegna a domicilio va però pagata a parte, a partire da 7,90 euro; è possibile poi aggiungere la protezione acquisto SERENA a partire da 75 euro.

Troviamo poi il modello Zotac RTX 3070 TI AMP HOLO con dettagli RGB sulla scocca a 1.011 euro al posto di 1.199 euro, con pagamento effettuabile sempre in 3 rate senza interessi grazie a Klarna. Anche in questo caso è necessario pagare la consegna a domicilio come extra, mentre la protezione SERENA richiede il pagamento di almeno 89 euro.

Chiude il trio il modello Zotac RTX 3080 TI TRINITY OC, venduto a 1.587 euro anziché 2.199 euro. La storia non cambia anche per questa scheda video custom: il pagamento può essere completato a rate, la consegna costa 7,90 euro e la protezione acquisto parte da 89 euro.

Attenzione però a un dettaglio importante: questi prezzi valgono esclusivamente online sul sito Euronics, in quanto i punti vendita fisici nelle principali città italiane li vendono in quantità limitate e a cifre superiori.

