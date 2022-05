Euronics rilancia ottimo laptop da gaming Lenovo con RTX 3050 in offerta

In vista della conclusione della promozione “50 prodotti al 50%” da Euronics abbiamo voluto proporvi 4 televisori LG e Samsung a meno di metà prezzo, eppure le migliori offerte presso la catena europea di negozi di elettronica non si fermano lì. Al contempo potrete trovare un laptop da gaming Lenovo in offerta dotato della scheda video RTX 3050.

Si tratta per l’esattezza del modello Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6, caratterizzato dalla dotazione della detta scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 e del processore AMD Ryzen 5 5600H dalla frequenza base pari a 3,3 GHz. Ad accompagnarli lato memoria troviamo 8 GB di RAM DDR4 e una unità singola SSD da 512 GB. Il display è un LCD Full HD da 15,6 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, mentre il sistema operativo alla prima accensione è Windows 11 Home.

Normalmente questo computer portatile costerebbe 1.099 Euro ma, fino a 25 maggio 2022, potrete trovarlo a 799 Euro grazie a un taglio del 27%. In caso di acquisto online la consegna richiederà il pagamento di una quota ulteriore pari ad almeno 9,90 Euro, alla quale potrete aggiungere la protezione SERENA a partire da 89 Euro. Altrimenti, vi basterà recarvi presso un negozio Euronics per accedere al dispositivo alla medesima cifra.

