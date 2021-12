Euronics rilancia sconti su 3 TV DVB-T2 sotto i 200 Euro

Euronics ha all’attivo non solo le “Promozioni” selezionate del periodo che vedono tagli del 40% su aspirapolveri e PC, oltre a tanti altri prodotti dell’elettronica di consumo, ma anche alcuni interessanti sconti su TV DVB-T2 che scendono sotto i 200 Euro. In questa occasione ne vedremo 3, giusto di seguito.

Il più economico è il modello Majestic TVD 232 S2 che scende da 239 Euro a 179 Euro. Questo televisore presenta uno schermo LED HD Ready (ovvero con risoluzione pari a 1366 x 768 pixel) da 31,5 pollici con refresh rate di 60Hz, ma manca il supporto a tecnologie avanzate lato video come HDR. Non risulta esserci nemmeno alcuna funzionalità smart per accedere a trasmissioni tramite Internet. Insomma, è un modello semplice utile per adeguarsi allo standard DVB-T2 del digitale terrestre.

Alternativa più compatta è TeleSystem TS24LS09, televisore dotato allo stesso modo di uno schermo LED HD Ready ma da 24 pollici di diagonale. Anche in questo caso manca l’HDR, ma troviamo in compenso funzionalità smart base dato che gode del supporto anche a Wi-Fi ed Ethernet. Il prezzo? In questo caso, si parla di 199 Euro al posto dei 229 Euro di listino.

Ultimo modello del trio odierno è TeleSystem TS32 SMX10, televisore che presenta un display LED HD Ready da 32 pollici con frequenza di aggiornamento di 60Hz, funzionalità smart, decoder audio Dolby Digital Plus e, ovviamente, il sintonizzatore DVB-T2. Il prezzo resta lo stesso del modello precedente, grazie allo sconto di questo periodo: 199 Euro, al posto di 249 Euro.

Sempre presso la medesima catena di distribuzione potrete trovare anche tablet Lenovo e Samsung in offerta.