Euronics rilancia il Sottocosto: sconti fino al 50% dal 4 al 16 Settembre

Euronics ha annunciato che dal 4 al 16 Settembre rilancerà l'iniziativa "Sottocosto", progettata per accompagnare il ritorno alle attività lavorative e scolastiche dopo le vacanze estive. Nel corso del periodo promozionale gli utenti potranno godere di offerte convenienti su tantissimi prodotti appartenenti a tutte le categorie.

Nel volantino, che ancora non è stato pubblicato, sarà dato ampio spazio all'Information Technology, con sconti su notebook, tablet, stampanti, router e prodotti d'informatica. Euronics sottolinea che sarà possibile godere di sconti anche sugli accessori per lo smartworking, che a causa della pandemia di Coronavirus è diventata una prassi per milioni di persone.

Inoltre, in tanti negozi Euronics per gli acquisti superiori ai 299 Euro i clienti potranno accedere ad un finanziamento a tasso zero, senza interessi ed ulteriori costi, con la prima rata da pagare a Gennaio 2021.

Cosa vi aspettate da questo volantino e cosa avete nella vostra wishlist? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti.

Nel frattempo, ricordiamo che questi sono gli ultimi giorni dell'Happy Price di Trony, che scadrà il prossimo 4 Settembre, mentre il giorno prima è in scadenza il Back To School di Mediaworld, la controparte della catena di distribuzione rossa che propone tanti sconti su prodotti d'informatica ed elettronica, tra cui anche PC e laptop.