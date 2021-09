Euronics rilancia i Tech Days: tanti sconti attivi fino al 30 settembre

Si rinnova il volantino Tech Days di Euronics: dopo la serie di promozioni omonima vista lo scorso agosto, la catena di negozi rilancia altri prodotti d’elettronica e informatica in offerta, tra cui computer portatili, monitor e stampanti. Questi sconti resteranno attivi fino al 30 settembre 2021; dunque, trattiamone alcuni in questa occasione.

Per quanto concerne il mondo dei notebook, uno dei modelli più interessanti è certamente Huawei MateBook D14 con processore Intel Core i5-10210U, 8 GB di RAM DDR4, sistema operativo Windows 10 (aggiornabile a Windows 11) e 512 GB di SSD lato archiviazione. Il prezzo, in questo caso, è pari a 649 Euro anziché 749 Euro.

Per gli amanti dei notebook convertibili è possibile acquistare anche il modello Lenovo Flex 3 11IGL05 a 299 Euro al posto di 399 Euro, Chromebook dotato di display touchscreen da 11,6 pollici, 8 GB di RAM, 64 GB di SSD e CPU Intel Celeron N4020 da 1,1 GHz base. Chi invece è a caccia di un tablet, Huawei MatePad T10S è disponibile a 159 Euro anziché 229 Euro nella variante WiFi con 64 GB di memoria interna, display da 10,1 pollici e Android come sistema operativo.

Tra i monitor in offerta segnaliamo il modello Lenovo G24-10 a 149 Euro anziché 229 Euro, dotato di pannello LCD Full HD da 23,6 pollici con luminosità pari a 300 cd/m², tempo di risposta di 1ms e refresh rate massimo di 144Hz. Altrimenti, Lenovo D27-30 è disponibile a 149 Euro al posto di 179 Euro e ha un pannello LCD Full HD da 27 pollici con tempo di risposta di 4ms e refresh rate massimo di 75Hz.

Infine, segnaliamo anche due stampanti in offerta: HP OfficeJet 8012E è in vendita a 119 Euro anziché 149 Euro, mentre HP ENVY AIO 6232 è in sconto da 109,99 Euro a 79,99 Euro.

Tra le altre promozioni Euronics del momento troviamo anche diversi smart TV LG e Samsung top di gamma fino a 1.150 Euro in meno.