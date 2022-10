Euronics rilancia TV Sony OLED 4K del 2022 a quasi 700 euro in meno

Euronics in queste prime giornate di ottobre sta facendo faville con le offerte su televisori OLED di ultima generazione: oltre al TV LG OLED a 700 euro in meno, la catena di distribuzione propone anche un TV Sony BRAVIA OLED del 2022 al 32% in meno.

Di che modello si tratta? Siamo dinanzi al Sony XR55A75KAEP della gamma BRAVIA 2022, caratterizzato da un pannello OLED da 55 pollici di diagonale con risoluzione pari a 3840 x 2160 pixel e refresh rate nativo di 100Hz. Tra le tecnologie video troviamo HLG, HDR10 e Dolby Vision con certificato IMAX Enhanced, non manca la codifica audio Dolby Atmos e troviamo il sistema operativo Google TV per le funzionalità smart. Immancabile è la compatibilità con lo standard DVB-T2 per il digitale terrestre.

Di norma Euronics propone questo televisore di ultima generazione a 2.149 euro ma, per un periodo di tempo non precisato, risulterà acquistabile a 1.455 euro con pagamento effettuabile pure in tre rate da 485 euro senza interessi. Nel caso in cui si desideri la consegna al piano, allora è necessario pagare una quota aggiuntiva a partire da 49 euro.

Attenzione però alla validità della promozione presso i negozi: recandovi in un punto vendita Euronics, infatti, risulta possibile acquistare lo stesso TV Sony OLED BRAVIA 2022 a soltanto 1.299,99 euro. Sempre tramite la pagina del negozio online è possibile effettuare il pagamento o prenotare il televisore e poi procedere con il ritiro in loco dopo quattro giorni dall’avvenuto acquisto.

Sempre da Euroncis ricordiamo che c’è il volantino “I Magnifici Tech” fino al 12 ottobre.