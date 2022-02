Euronics dà il via alla 'Samsung Week': sconti su tanti prodotti fino al 16 Febbraio

Nel giorno in cui Euronics lancia il nuovo volantino a livello nazionale, alcune insegne della catena di distribuzione propongono la "Samsung Week" con tanti sconti fino al 16 Febbraio 2022.

Il Samsung Galaxy S21 FE 5G è disponibile a 719 Euro, rispetto ai 769 Euro di listino, con un risparmio di 50 Euro. Cala ulteriormente il Samsung Galaxy S20 FE, a 379 Euro, il 24% in meno rispetto ai 499 Euro imposti dal produttore, con un risparmio di 120 Euro, mentre il Samsung Galaxy A52 4G è disponibile a 279 Euro.

Tra i televisori, segnaliamo il Samsung Neo QLED 8K da 75 pollici a 3599 Euro, 2400 Euro in meno dai 5999 Euro di listino, mentre il Samsung Neo QLED QE65QN900 viene proposto a 3599 Euro, dai 5899 Euro di listino.

Non mancano all'appello le soundbar: qui troviamo la HW-Q80T, a 229,90 Euro dai 299 Euro di listino, mentre la HW-A450 passa a 129,90 Euro, il 35% in meno rispetto ai 199,90 Euro precedenti.

Come dicevamo poco sopra, il volantino non è attivo in tutti i punti vendita, ma solo in quelli che rientrano nell'insegna Nova Bis in Lazio e Lombardia. In generale, può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo o tramite lo store locator presente direttamente sul sito web.