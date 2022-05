Da Euronics scatta la 'Voglia D'Estate': sconti fino al 50% col nuovo volantino

Euronics lancia oggi il nuovo volantino, che porta la "Voglia d'Estate" con sconti fino al 50% su un'ampia gamma di prodotti fino al prossimo 1 Giugno 2022. Protagonisti sono dispositivi d'elettronica ed informatica.

Il Lenovo Ideapad 3 da 15,6 pollici con processore Intel Core i7 ed 8 gigabyte di RAM è disponibile a 649 Euro, il 31% in meno rispetto ai 649 Euro di listino, mentre l'Acer Asprire A515 da 15,6 pollici, con processore AMD Ryzen 5, schermo da 15,6 pollici, SSD da 512 gigabyte ed 8 gigabyte di RAM passa a 499 Euro, dai 679 Euro di listino.

Tra i TV, il Philips Ambilight da 55 pollici è disponibile a 499 Euro, il 41% in meno dagli 849 Euro imposti dal produttore. L'LG OLED 65A1 da 65 pollici, invece, può essere acquistato a 1299 Euro, il 45% in meno dai 2399 Euro di listino. Interessante anche lo sconto sul NanoCell 43NANO796PC da 43 pollici, che è disponibile a 379 Euro, il 41% in meno dai 649 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta, che comprende anche elettrodomestici ed accessori per la casa, oltre che smartphone ricondizionati (iPhone 11 Pro per la maggiore) può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per le condizioni di vendita e spedizione vi rimandiamo alle singole pagine.