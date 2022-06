Euronics: schede video NVIDIA RTX 30 personalizzate MSI in offerta, fino 19% in meno

In questo periodo sorprendente in cui le schede video NVIDIA e AMD stanno tornando al prezzo di listino in Europa, anche le principali catene di distribuzione italiane concedono ai consumatori qualche ottima occasione. Per esempio, da Euronics potete trovare diverse schede grafiche MSI GeForce RTX 30 in offerta.

Avvertiamo subito i lettori e consumatori interessati che queste promozioni non portano le schede che citeremo a prezzi estremamente bassi; tuttavia, si tratta comunque di ottime occasioni una volta valutata la condizione attuale del mercato.

Offerte Euronics su schede video MSI GeForce RTX 30

MSI GeForce RTX 3060 TI GAMING X 8G LHR : 756 Euro (prezzo di listino pari a 937 Euro)

: 756 Euro (prezzo di listino pari a 937 Euro) MSI GeForce RTX 3070 TI VENTUS 3X 8G OC : 1.079 Euro (prezzo di listino pari a 1.100 Euro)

: 1.079 Euro (prezzo di listino pari a 1.100 Euro) MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24G: 2.599 Euro (prezzo di listino pari a 2.741 Euro)

La catena di negozi stellati permette di verificare la disponibilità in negozio ed eventualmente procedere con la prenotazione e il ritiro del modello di interesse. In alternativa, sarà possibile richiedere la spedizione a domicilio pagando una quota extra o, ancora, aggiungerci la protezione acquisto SERENA con prezzo a partire da 89 Euro.

Sempre presso Euronics, nel contesto del Black Friday estivo in fase di conclusione, potrete trovare 4 smart TV Samsung a ottimi prezzi.