Euronics sconta 3 TV DVB-T2 italiani a basso prezzo durante il Black Friday

La situazione in Italia per quel che concerne il mondo della tecnologia non è propriamente delle più rosee: su questo è inutile girarci attorno (basti vedere la questione relativa agli smartphone italiani). Tuttavia, alcuni brand storici ci sono: ci ha pensato Euronics a ricordarlo, mettendo in sconto 3 televisori italiani.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla popolare catena nel periodo del Black Friday 2021 (anche se le offerte in realtà non sono necessariamente collegate a quest'ultimo), sono stati messi in offerta 3 modelli di televisori Tele SYSTEM, società italiana attiva da parecchi anni. Insomma, si fa riferimento a un brand nostrano (per quanto, come potete ben immaginare, la produzione di determinati prodotti possa "esulare" dal nostro Paese).

Partendo dal modello più economico, TELE System TS24LS09 viene proposto a un prezzo pari a 159 euro sul portale ufficiale di Euronics. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in precedenza il costo del prodotto era di 179 euro, quindi lo sconto è dell'11%. Il televisore coinvolto in questo caso dispone di un pannello da 24 pollici con risoluzione HD Ready (NON si tratta di un modello smart).

Salendo invece di prezzo, troviamo lo Smart TV TELE System LS09 (sì, i nomi possono creare un po' di confusione, ma esiste un modello smart e uno no, come potete approfondire sul sito Web ufficiale di TELE System). Al netto della presenza delle funzionalità smart garantire dal sistema operativo Android 9 AOSP, anche in questo caso si tratta di un televisore da 24 pollici con risoluzione HD Ready. Il prezzo ora è di 199 euro (anziché 229 euro, risparmio del 13%).

Infine, il terzo modello in sconto è Smart TV TELE System TS32 SMX10, adesso proposto a 202 euro (in precedenza 249 euro, sconto del 19%). Le caratteristiche tecniche in questo caso includono un pannello da 32 pollici con risoluzione HD Ready, nonché l'OS Android 7.0 AOSP.

In ogni caso, ovviamente tutti i modelli supportano lo standard DVB-T2, quindi sono pronti per il nuovo digitale terrestre. Fate solamente "attenzione" al fatto che Euronics generalmente fa pagare qualcosa in più per quel che concerne l'eventuale spedizione (c'è anche la funzionalità "Prenota e ritira"). Per il resto, potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che stanno cercando, senza troppe esigenze, un televisore low cost.