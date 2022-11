Euronics sconta del 33% un TV Sony OLED 'Perfect for PS5' per il Black Friday 2022

Continua il Black Friday 2022 di Euronics, e tra le promozioni più interessanti segnalate dalla catena di distribuzione segnaliamo un TV Sony BRAVIA OLED "Perfect for PlayStation 5" su cui è possibile risparmiare il 33% rispetto al prezzo di listino.

Il modello in questione è l'XR55A80J da 55 pollici, che viene proposto a 999 Euro, in calo del 33% rispetto ai 1.499 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate a tasso zero con Klarna a 333 Euro.

La consegna al piano prevede il pagamento di un extra di 49 Euro, mentre per la configurazione del TV bisogna sostenere un costo i 11 Euro. Se si desidera anche l'installazione della TV a parete invece Euronics richiede 39 Euro, mentre il ritiro dell'usato è a costo zero.

Il TV è dotato del nuovo Cognitive Processor XR, ed ha ottenuto la certificazione "Perfect for PlayStation 5" che lo rende un ottimo compagno di viaggio per la console di casa Sony. Fronte software segnaliamo anche la presenza di Google TV e Google Assistant, che permette di sfogliare la libreria di contenuti e controllare il TV semplicemente con la voce.

