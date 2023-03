Euronics sconta due TV LG fino al 30%: si scende sotto i 500 Euro!

Nelle scorse ore, Unieuro ha fatto crollare il prezzo di una TV LG Signature OLED 8K. Ora, invece, è Euronics a rispondere, scontando altri due televisori dello stesso marchio: questa volta, però, si tratta di due proposte in offerta a meno di 500 Euro, perfette per chi vuole un nuovo televisore senza spendere troppo.

Partiamo dalla Smart TV LED UHD 4K LG 43UQ75006LF, un televisore LED da 43" con risoluzione Ultra HD 4K. Il prodotto viene proposto da Euronics a soli 379 Euro, con uno sconto del 20% sul prezzo di listino, pari invece a 479 Euro, e con la possibilità di rateizzare in tre mesi la spesa tramite Klarna. L'offerta è valida solo fino al 15 marzo e solo fino a esaurimento scorte, perciò se il prodotto vi interessa il consiglio è quello di acquistarlo prima di rimanere a bocca asciutta.

L'altro dispositivo in sconto è la Smart TV LED UHD 4K LG 55UQ75006LF, la "sorella maggiore" del televisore di cui abbiamo parlato qualche riga fa. Si tratta di uno schermo LED da 55" con risoluzione Ultra HD 4K, venduto al prezzo di 448 Euro. Lo sconto è in questo caso del 30%, con un prezzo di listino fissato a 649 Euro. Anche qui, è possibile rateizzare l'acquisto tramite Klarna, mentre l'offerta scade il 15 marzo.

Facendo parte della stessa lineup (quella del 2022), entrambe le TV hanno grossomodo le stesse caratteristiche tecniche, variando solo per le dimensioni dello schermo. Nello specifico, entrambe sono dotate di un processore a5 di quinta generazione di LG, che permette il miglioramento dell'immagine e l'upscaling in 4K dei contenuti in altre risoluzioni, nonché il gaming via web tramite NVIDIA GeForce Now. Il sistema operativo, invece, è WebOS 22, e le due TV arrivano con app quali Disney+, Netflix, Amazon Prime Video e DAZN preinstallate.