Euronics: sconti fino a 1.150 Euro su smart TV top di gamma LG e Samsung

Questi sono gli ultimi giorni della campagna “I Magnifici” da Euronics, ma non sono le uniche offerte del periodo proposte dalla catena di distribuzione d’origine olandese. Attualmente sono all’attivo anche sconti fino a 1.150 Euro su smart TV LG e Samsung top di gamma, tra cui anche un modello QLED 8K del 2021.

Come da nostra tradizione, cominciamo vedendo i televisori più economici. Il primo è LG NanoCell 55NANO886PB, novità del 2021 proposta a 799 Euro al posto dei 1.099 Euro di listino: si tratta di un TV con sistema operativo proprietario WebOS 6.0, pannello LED Ultra HD 4K da 55 pollici con tecnologia NanoCell, supporto all’HDR e agli standard DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare.

Segue dunque il televisore LG OLED A16 con pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici, supporto ai suddetti standard DVB-T2 e DVB-S2, HDR e Dolby Vision IQ lato video, sistema operativo WebOS 6.0 e Dolby Atmos come decoder audio. Il prezzo a cui viene scontato è 999 Euro, a partire dai 1.599 Euro di listino. Piccola nota interessante: acquistando questo modello otterrete una gift card Euronics da 100 Euro.

Terzo e ultimo televisore LG è il modello LG NanoCell 65NANO816PA con display Ultra HD 4K da 65 pollici, supporto alla tecnologia video HDR, agli ultimi standard DVB-T2 e DVB-S2 e sistema operativo WebOS 6.0. In questo caso, lo sconto porta lo smart TV a 1.068 Euro da 1.499 Euro.

Saliamo ulteriormente con i prezzi a quota 1.399 Euro anziché 1.799 Euro per il televisore Samsung Neo QLED da 50 pollici, dotato di pannello mini LED QLED con risoluzione Ultra HD 4K e refresh rate di 100Hz, Quantum HDR 1500, HDR10+ e HLG lato video, decoder audio Dolby Digital Plus e sistema operativo TizenOS. Anche in questo caso non manca il supporto a DVB-T2 e DVB-S2.

A 2.999 Euro anziché 3.999 Euro troviamo invece il TV Samsung Neo QLED 8K con pannello da 65 pollici potenziato dal Neo Quantum Processor 8K, con frequenza di aggiornamento pari a 100Hz, supporto a HDR, HDR10+ e HLG lato video, tecnologia Dolby Prologic lato audio e sistema TizenOS. Resta anche qui la compatibilità con DVB-T2 e DVB-S2.

Per chi volesse esagerare proponiamo, infine, il modello Samsung Neo QLED 8K QE65QN900A da 65 pollici. Si tratta di una variante superiore al televisore appena citato sopra, ma pur sempre con refresh rate elevato e compatibilità con standard come HDR10+, HLG, Dolby Prologic, DVB-T2, DVB-S2. Il prezzo passa però a 4.749 Euro a partire dai 5.899 Euro base.

Per maggiori informazioni sui nuovi televisori Samsung Neo QLED 2021 vi reindirizziamo alla nostra news dedicata.