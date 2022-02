Euronics: sconti fino al 30% su due robot aspirapolvere iRobot Romba

Euronics, nell’ambito del nuovo volantino di Carnevale 2022, propone due promozioni molto interessanti su altrettanti robot aspirapolvere, su cui è possibile risparmiare fino al 30% rispetto al prezzo di listino imposto dal produttore.

Nello specifico, l’iRobot Romba I3158 può essere acquistato a 349 Euro, con un risparmio del 30% rispetto ai 499 Euro di listino. Il robot in questione ha una potenza massima di 33W, con serbatoio con capienza di 0,4 litri ed autonomia da 75 minuti. La consegna però non è gratuita ed ha un prezzo di 9,90 Euro da aggiungere al prezzo scontato, che porta il totale a 358,90 Euro, ma è anche possibile aggiungere la protezione acquisto SERENA a 39 Euro.

In offerta troviamo però anche l’iRobot Romba I3+558, un robot aspirapolvere con potenza di 33W, serbatoio da 0,4 litri ed autonomia da 75 minuti. In questo caso il prezzo proposto è di 499 Euro, in calo del 29% rispetto ai 699 Euro di listino, con sovrapprezzo per la consegna di 9,9 Euro e protezione acquisto SERENA da 39 Euro.

Entrambe le promozioni saranno attive fino al 20 Marzo 2022, salvo esaurimento scorte. Nella scheda prodotto però non sono disponibili informazioni di nessun tipo in merito all’eventuale disponibilità limitata, ma come sermone consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente onde evitare possibili brutte sorprese.