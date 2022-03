Euronics: sconti su due PC Desktop da gaming con scheda video RTX 3060 e 3070

Oltre allo Speciale Audio-Video proposto da Euronics, nel quale potrete trovare 5 smart TV LG e Samsung a prezzi ottimi, la catena di distribuzione propone anche altre promozioni allettanti. In questa occasione particolare vi parleremo di due PC Desktop da gaming firmati Acer con schede video NVIDIA RTX 30 in offerta.

Il primo modello procedendo in ordine di prezzo è l’Acer Nitro 50 N50-620, dotato del processore Intel Core i7-11700F da 2,5 GHz di clock base e 4,9 GHz di clock turbo, 16 GB di RAM DDR4, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 12 GB di vRAM GDDR6, SSD con 512 GB di capienza e sistema operativo Windows 10 Home al lancio con aggiornamento gratuito a Windows 11. Attualmente è possibile acquistarlo in sconto a 1.399 Euro anziché 1.599 Euro.

In alternativa, Euronics ha rilanciato l’offerta sul PC Acer Predator Orion 3000 PO3-630 venduto a 2.099 Euro anziché 2.279 Euro; si segnala che attualmente non risulta essere disponibile per l’acquisto online, ergo è necessario recarsi in negozio per richiedere l’acquisto in loco. Questo modello si propone con CPU Intel Core i7-10700F da 2,5 GHz di frequenza base e 4,9 GHz massimo, 32 GB di RAM DDR4, SSD da 1 terabyte, scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 e sistema operativo Windows 10 Home al lancio.

In entrambi i casi sarà possibile ottenere tastiera e mouse inclusi in un bundle unico.

